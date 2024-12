Videomapping, trenino itinerante, concerti d’autore e gli spettacoli al Teatro tenda che torna all’ingresso del parco di Molentargius.

Parte domani la rassegna istituzionale Natale a Quartu, il cartellone di eventi studiato dal Comune - con il coordinamento dell’Associazione Enti locali - che anche quest’anno accompagnerà tutto il mese di dicembre sino all’Epifania.

«Si rinnova la volontà di offrire alla cittadinanza nuove occasioni per godersi l’atmosfera natalizia fino in fondo – il commento del sindaco Graziano Milia -partecipando a eventi che non sono solo un’occasione per stimolare la curiosità o per prendersi qualche momento di svago, ma rappresentano anche una sorta di collante sociale, per l’opportunità di condivisione, di partecipazione, anche di approfondimento del nostro patrimonio identitario».

A creare la magia del Natale, insieme alle luminarie già accese, sarà da domani l’animazione del videomapping all’ingresso della città, con la facciata della chiesa di Sant’Agata che diventerà schermo artistico per le immagini delle festività ispirate all’identità quartese.

IL PROGRAMMA – Domenica 8 partirà anche la prima corsa di questa edizione del trenino itinerante, sempre apprezzatissimo, non solo dai bambini: corse gratuite con partenza come ogni anno da via Umberto I, davanti all’antica casa museo Sa Dom’e Farra.

Martedì 10 dicembre, nella chiesa del Sacro Cuore, è in programma la ‘Cantata di Natale’, che vedrà esibirsi i Trouveur Valdotèn, affiancati da musicisti sardi conosciuti ben oltre i confini regionali quali Elena Ledda, Simonetta Soro, Mauro Palmas, Silvano Lobina e Marcello Peghin.

Altro appuntamento venerdì 20 dicembre: protagonista Gavino Murgia, per un omaggio a Guglielmo Marconi. Confermato il Teatro Tenda nei parcheggi di Molentargius, con sei spettacoli teatrali dedicati ai piccoli quartesi, e dal 28 dicembre al 6 gennaio ospiterà anche gli spettacoli proposti dal Circo Side. Stessa location, il 21 dicembre, anche per ‘Vita d’artista’, l’evento con Sese Corrias e la sua ‘Compagnia del Mocambo’.

