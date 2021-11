Un addio improvviso, a causa di un malore. Così se n’è andato ieri l’ex assessore di Quartu Dino Dessì, esponente delle due Giunte Milia dal 1993 al 2001. Otto anni alla guida dei Lavori pubblici. “Tutte le piazze realizzate in quegli anni e che ora tutti vediamo sono frutto del suo lavoro, così come l’illuminazione pubblica”, ricorda il sindaco Graziano Milia. “Una persona splendida, un grande amico, un intellettuale che aveva messo a disposizione le sue competenze nell’amministrare la nostra città. E lo aveva fatto con grande amore e dedizione”, ricorda ancora il sindaco, “grazie Dino”.

Parole di cordoglio anche da parte dell’ex consigliere comunale del Psd’az Tonino Lobina: “Mi rimane il ricordo del suo impegno da assessore al comune di Quartu Sant'Elena, per la sua professionalità, la sua compostezza, la sua educazione e il rispetto per il ruolo che ha ricoperto e per i rapporti politici e di amicizia che ha saputo coltivare con i Consiglieri Comunali di quell’epoca".

© Riproduzione riservata