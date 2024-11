Pula ha finalmente una Consulta degli anziani: l’iniziativa, proposta dall’amministrazione comunale, darà la possibilità ai cittadini della terza età di far sentire la propria voce. Durante la riunione di insediamento, sono state elette le cariche dell’organismo: presidente è stata scelta la maestra in pensione Laura Pisu, mentre il vicepreside è Gino Rosa, noto in paese per la sua attività poetica.

«Questa Consulta rappresenta un passo fondamentale per garantire che le esigenze e le aspirazioni dei nostri anziani siano ascoltate e considerate – dice l’assessora alle Politiche sociali, Manuela Serra, intendiamo promuovere iniziative che migliorino la qualità della vita di questa fascia della popolazione, creando un dialogo attivo tra generazioni favorendo incontri sia con la consulta dei giovani che con gli alunni delle scuole».

Soddisfatto anche il sindaco, Walter Cabasino: «L’istituzione di questo organo rappresenta un momento di grande importanza per la nostra comunità. La Consulta sarà un canale importante per comunicare le loro esigenze e suggerimenti all’amministrazione».

La Consulta si occuperà di promuovere attività socioculturali, iniziative di sostegno alla comunità, e la creazione di spazi di confronto intergenerazionale.

