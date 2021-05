Nel periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari non si è attenuto alle prescrizioni del magistrato e per questo i carabinieri di Samatzai hanno notificato a un 26enne di Pimentel l’ordine di esecuzione per la carcerazione, come disposto dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari.

I reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali erano stati commessi a Monastir dal 2012 al 2019, ma l’ultimo provvedimento riguarda il fatto che il giovane, per futili motivi dovuti a screzi privati, il 17 maggio scorso nell’abitazione in cui sconta la pena ha minacciato di morte il proprietario dell’appartamento. Poi l’aveva picchiato provocandogli traumi al collo guaribili in sette giorni.

Il 26enne è stato quindi condotto al carcere di Uta.

