Il presunto omicida e la vittima si conoscevano da tempo. Un delitto che appare per questo sempre più assurdo anche perché fra loro pare non sia masi successo nulla di grave.

L'omicida Osazee Igbinoghodua, 41 anni, ha vissuto negli ultimi anni a Quartu, facendo l'operaio e il musicista. Pure la vittima Friday Oshomah, 36 anni, ha lavorato a Quartu come manovale. Da qualche tempo era disoccupato e abitava nella zona di Santu Lianu.

L'altro giorno, i due si sono ritrovati a Quartu per festeggiare il matrimonio di una coppia di connazionali. Poi, ci sarebbe stata una discussione fra i due. Sul motivo indagano ancora i carabinieri di Quartu e del Nucleo investigativo di Cagliari.

Fatto è che la vittima ha lasciato la festa pare assieme ad altri due connazionali. Ma su questo non ci sono certezze.

Il nigeriano musicista è poi salito su un'auto, quella utilizzata per uccidere il connazionale con una improvvisa marcia indietro. Friday ha riportato ferite gravissime col bacino fratturato e con grosse perdite di sangue. L'investitore è rimasto prigioniero nell'abitacolo della macchina riuscendo solo dopo a uscirne dopo aver sfondato il parabrezza. Pure lui si è ferito, tagli superficiali che gli sono costati il coinvolgimento nelle indagini e poi l'arresto.

Una vicenda drammatica, sconvolgente con la stessa comunità nigeriana che forse è venuta a conoscenza solo dopo di quello che era realmente accaduto tanto da fare il sit-in di fronte alla caserma per chiedere giustizia per la vittima.

In realtà i carabinieri avevano già chiarito tutto, provvedendo in quel momento all'arresto del musicista, un uomo definito tutt'altro che cattivo, come la vittima. Difficile davvero capire l'origine di questo barbaro omicidio.

