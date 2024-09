Nonostante fosse ancora primo pomeriggio lui aveva già bevuto tanto. E gli sono stati negati ulteriori bicchieri. Così M.P., 46 anni, ha reagito nel peggiore dei modi: è rientrato a casa per ripresentarsi in piazza armato di fucile, con il quale ha sparato sei colpi in aria. Per fortuna senza ferire nessuno.

A Nurri intorno alle 15 del 4 settembre sono dovuti intervenire i carabinieri del paese, supportati dai colleghi del Radiomobile di Isili, per riportare l’uomo a più miti consigli.

Il quarantaseienne ha dato in escandescenze nel pieno della festa di Santa Rosa, che si è protratta dal 31 agosto a ieri. Quando gli è stato rifiutato altro alcol, a causa delle sue condizioni, non ci ha visto più e ha sparato. Due colpi, ricarica, altri colpi. Per tre volte.

I militari sono immediatamente intervenuti dopo essere stati allertati e, una volta messi in sicurezza l’area e l’uomo – che era stato momentaneamente disarmato da un privato cittadino che si trovava lì – lo hanno accompagnato in caserma e dichiarato in stato di arresto.

M.P. è stato anche denunciato per porto e detenzione abusivi di munizioni, trovate dentro casa sua e sequestrate al termine della perquisizione personale e domiciliare. Il fucile con matricola abrasa, con il resto del materiale, non era stato regolarmente denunciato.

In serata il quarantaseienne è stato portato in carcere a Uta.

