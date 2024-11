Sarà inaugurata mercoledì 13 novembre a Villaputzu la nuova Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale del Sarrabus. La cerimonia è in programma alle 12 in via Giardini (angolo via Da Vinci).

«Un traguardo importante», spiega il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, «che consente l’apertura di un presidio fondamentale per i cittadini e per il territorio in generale».

La caserma, in origine (anno 2008), era stata destinata ai carabinieri. Poi una serie di problematiche col rischio di lasciare una incompiuta.

Quattro anni fa la svolta: la Forestale – oggi con sede a Muravera – decide di trasferirsi a Villaputzu nell'edificio da ultimare. Lavori che sono terminati pochi mesi fa.

«Alle donne e agli uomini del Corpo Forestale – conclude Porcu - l’augurio di un proficuo lavoro nella nuova sede»

