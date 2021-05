Una ventina di nigeriani hanno manifestato questa sera di fronte alla caserma dei carabinieri di Quartu chiedendo giustizia per il loro connazionale morto stanotte in via Pirastu, vicino alla statale 554, dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, con un pirata della strada ancora sconosciuto.

Nella stessa caserma viene intanto interrogato un altro nigeriano che saprebbe molte cose sulla fine del povero Friday Oshomah, 36 anni, residente a Elmas, disoccupato.

Le indagini vengono portate avanti dai carabinieri di Quartu.

Diverse le persone sentite durante tutta la giornata. In merito il riserbo è assoluto con un notevole movimento e via vai di Alfette dell'Arma.

Poi l'arrivo del gruppo di nigeriani con cartelli di cartone a chiedere giiustizia per la vittima. In giornata il magistrato ha disposto la perizia necroscopica affidata al medico legale Roberto Demontis.

