Come previsto dall'ordinanza della Città Metropolitana, chiuderanno entro il 3 luglio i cantieri di Terna per il Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino che unirà Sardegna, Sicilia e Campania, lungo la litoranea per Villasimius, nel tratto quartese tra Marina Residence e Terra Mala. Non ci sarà nessuna proroga come temevano gli utenti della strada. Una buona notizia per i vacanzieri che devono raggiungere le spiagge ma anche e soprattutto per i residenti nella costa quartese che ogni giorno percorrono quella strada.

Discorso diverso invece per via Dell’Autonomia Regionale sarda e via S’Ecca S’Arrideli, sempre in territorio quartese, dove i lavori andranno avanti fino al 31 luglio con la totale apertura al traffico però nei fine settimana, salvo interventi di limitata entità.

La Città Metropolitana ha fatto il punto sui lavori di Terna che oltre a Quartu interessano anche i Comuni di Quartucciu, Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Pietro dove coinvolgono alcune delle principali arterie della viabilità.

«La Città Metropolitana di Cagliari, in costante raccordo con Terna e con le amministrazioni comunali coinvolte, è pienamente consapevole dei disagi che questi interventi possono arrecare agli utenti della strada», spiega la vicensindaca metropolitana Barbara Pusceddu, «per questo continuiamo a monitorare con attenzione l’andamento delle attività, affinché i lavori procedano nel rispetto dei tempi programmati e garantendo le massime condizioni di sicurezza per la circolazione».

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori nella SP 15 nei tratti di Maracalagonis, Quartucciu, Sinnai e Settimo si andrà avanti non oltre il 31 luglio, ma con cantieri chiusi nei fine settimana.

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