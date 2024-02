Da mercoledì 24 aprile al 28 aprile 2024, si terranno gli eventi collaterali della Sagra degli Agrumi di Muravera, durante i quali le scuole di ogni ordine e grado, la Sezione Primavera, la Scuola Paritaria “S.M. Tito Sulis”, le Associazioni, i commercianti, i cittadini ed i Comitati potranno arricchire il programma della manifestazione attraverso la presentazione di proposte progettuali.

«Pertanto - come si legge in un comunicato del Comune - tutti coloro interessati a partecipare sono invitati a presentare domanda entro e non oltre il 10 marzo».

