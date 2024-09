È stato pubblicato sul Buras (Bollettino Ufficiale della Regione), il Piano particolareggiato del Centro storico di Muravera. Era stato adottato con delibera dal Commissario ad Acta, Francesco Cilloccu. Questo strumento urbanistico, fondamentale per la pianificazione e la gestione edilizia del centro storico, è stato adeguato alle direttive del Piano Paesaggistico Regionale e rappresenta uno degli obiettivi principali dell'amministrazione comunale.

«Il Piano - come si legge in una nota dell'Ufficio stampa del Comune - che si compone di circa 70 elaborati tecnici, offre una visione chiara e dettagliata su come dovranno essere regolamentati gli interventi edilizi nel centro storico. Ogni edificio è stato oggetto di una specifica scheda che riassume lo stato attuale e gli interventi consentiti, rispettando il patrimonio esistente e al contempo favorendo il riuso sostenibile degli spazi».

«L'intento è quello di dare un nuovo slancio all’edilizia locale, che fino ad ora ha risentito della mancanza di una regolamentazione chiara. Il nostro centro storico non è fatto solo di edifici monumentali, ma anche di un tessuto di edilizia più minuta, come le case a corte, che raccontano la storia sociale ed economica del paese», ha spiegato l'assessore comunale all'Urbanistica, Federico Lai. È importante, sottolineano, tutelare il valore storico di queste costruzioni, pur permettendone un utilizzo moderno e funzionale, allineato con le attuali esigenze di sostenibilità».

«Chiunque - conclude il Comune - potrà prendere visione del Piano e presentare eventuali osservazioni entro sessanta giorni. Le osservazioni potranno essere inviate in forma scritta presso il protocollo generale del Comune o via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollocomunemuravera@legalmail.it. Dopo la fase di consultazione pubblica, il Piano proseguirà il suo iter, con il coinvolgimento di istituzioni e enti preposti, fino all'approvazione definitiva».

© Riproduzione riservata