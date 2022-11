Lavori (e qualche disagio) in pieno centro storico a Muravera, almeno sino al 12 dicembre. Il tratto interessato è quello compreso tra l’asilo delle suore e la chiesa.

Gli operai da questa settimana sono al lavoro in via Marconi per completare il rifacimento del selciato. In una prima fase, infatti, le pietre era state riposizionate nel tratto che dall’asilo arriva sino alla via Roma per un importo di 120mila euro. Adesso ulteriori 25mila euro consentiranno un intervento più puntuale anche dove prima era prevista solo una semplice riparazione delle aree più danneggiate.

I lavori sono stati previsti anche «per scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione pedonale e veicolare”. Dall'amministrazione comunale la richiesta ai cittadini di «comprensione per i possibili disagi». Situazioni che permangono in altri tratti, in particolare in via Speranza. Qui i lavori dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.

Sugli interventi nel centro storico il consigliere di minoranza Andrea Zinzula ha più volte manifestato perplessità: «Sarebbe opportuno – è la riflessione del consigliere – puntare sulla stessa tipologia di selciato, alla fine invece avremo un centro storico a chiazze. Perché non puntare sulla uniformità dei materiali e delle scelte?».

