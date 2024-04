Balconi della via Roma addobbati a festa per la Sagra degli agrumi di Muravera come si era soliti fare durante le prime edizioni. È l’invito che il sindaco Salvatore Piu rivolge a tutti i cittadini, in particolare a chi risiede in via Roma. «Rendiamo il paese ancora più bello e gioioso - sottolinea Piu – per accogliere i visitatori, la sagra è una grande opportunità per mostrare il meglio di Muravera».

La Sagra, giunta quest'anno alla sua cinquantesima edizione, si terrà dal 24 al 28 aprile. «Decorare i balconi con fiori e tappeti – aggiunge l’assessore al Turismo Matteo Plaisant – contribuirà a creare una atmosfera ancora più coinvolgente. Sono certo che i muraveresi, da sempre ospitali e attenti all’immagine del paese, faranno tutti la loro parte».

© Riproduzione riservata