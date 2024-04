«Via le siepi e subito dei dissuasori per mettere in sicurezza l’incrocio tra via Sarrabus e via Giardini, nel centro di Muravera».

A chiederlo i residenti, preoccupati per alcuni incidenti – per fortuna lievi – che si sono verificati negli ultimi giorni. Le auto, infatti, continuano a sfrecciare lungo la via Sarrabus nonostante il limite dei trenta chilometri orari.

In più nelle aiuole che caratterizzano l’incrocio ci sono delle siepi che – in caso di mancata cura – limitano la visibilità. «Adesso sono state di nuovo abbassate – spiegano i cittadini – ma è inutile dare ogni tanto una sforbiciata, la visibilità ne risente comunque. E spesso è impossibile uscire dall'incrocio in sicurezza. Quelle siepi vanno eliminate, ci sono tante altre soluzioni per abbellire un'aiuola spartitraffico».

L’amministrazione comunale di Muravera, perlomeno per quanto riguarda i dissuasori, ha assicurato che saranno posizionati a breve in tutto il paese. Uno o due dissuasori andranno proprio in via Sarrabus, vicino all’incrocio incriminato.

