Attesa a Muravera e nel resto del Sarrabus per lo spettacolo musicale che verrà offerto sabato e domenica in paese nell'ambito del festival “Sonos de Beranu in Sardigna”!

Oltre alla Banda musicale Giuseppe Verdi di Muravera, saranno ospiti tre storiche formazioni bandistiche della Sardegna: la Banda musicale “Cossu-Brunetti” di Nurri, la Banda Musicale Città di Tempio Pausania e l'associazione culturale musicale Euterpe. Le bande attraverseranno le strade del centro storico.

