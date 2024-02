Prorogato al 29 febbraio il termine per la presentazione delle richieste di adesione alla Consulta giovani.

«La Consulta giovani – come si legge in una nota del Comune - è un organismo che rappresenta i giovani cittadini, di età compresa tra i 16 e i 32 anni. Tra gli obiettivi, la partecipazione del mondo giovanile alle politiche del Comune, in particolare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte a favorire il benessere e il progresso sociale di tutta la comunità».

Si specifica pure che la Consulta giovani «promuove il raccordo tra giovani e istituzioni locali, proponendosi come punto di riferimento e strumento privilegiato di conoscenza della realtà giovanile locale. La Consulta opera in piena autonomia, in stretta collaborazione con i rappresentanti delle Istituzioni. Si avvale dell'Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili affinché le proposte elaborate trovino l'effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi interessati».

