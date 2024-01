È stato abbattuto questa mattina un altro dei pini secolari lungo la via Roma di Muravera «perché secco e pericolante». Il pino si trovava nel tratto centrale della via, a cento metri dalla Piazza Europa. «L'operazione si è resa indispensabile – ha spiegato l'assessore alla Viabilità, Fabio Piras – per le condizioni in cui versava il pino. Di fatto rappresentava un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi metereologici intensi».

Nonostante la strada sia di competenza della Provincia i soldi per l’intervento li ha dovuti mettere ancora una volta il Comune: «Ci auguriamo – ha aggiunto Piras – che la Provincia poi ci restituisca i soldi. Tra l’altro da un paio d’anni stiamo chiedendo la gestione della strada ma da parte loro ancora nessuna risposta positiva».

Altri tre pini furono abbattuti due anni fa sempre perché costituivano un pericolo per la circolazione stradale. Ancora prima un altro pino – erano circa quindici quelli presenti lungo la via Roma – era stato rimosso durante l’amministrazione comunale precedente.

© Riproduzione riservata