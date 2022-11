Interventi per l’efficientamento della rete idrica a Sarroch e Muravera.

L’Egas ha dato il via libera e due progetti di Abbanoa.

Un vero e proprio maxi intervento quello che riguarda Muravera, finanziato da Egas con più di 1,4 milioni di euro che permetteranno di realizzare 2.550 metri di nuove condotte nel paese che, essendo ad alta vocazione turistica, viene messo a dura prova in estate per via dei materiali vecchi urilizzata e della sua particolare conformazione geografica, con un altimetri che varia da 0 a 150 metri sul lievllo del mare.

Le nuove condotte saranno realizzate in ghisa sferoidale e l’intervento interesserà Via Delle Ginestre, Via Dei Tulipani, Via degli Asfodeli, Via Delle Mimose, Via Cristoforo Colombo, Via Risacca, Via Caboto, Via Monte Nai, Via A. Doria Alta, Via Corallo (o via Sa Murta), Via Della Murena e Via Ichnusa.

Stanziati anche 360mila euro per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Sarroch: il progetto prevede il ripristino strutturale del chiarificatore, la sostituzione delle lame raschia fanghi e degli stramazzi, l’ammodernamento dell’impianto e la sua manutenzione generale, l’adeguamento delle carpenterie e del trattamento fanghi, la sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche. I lavori saranno conclusi in tre mesi.

Sono «risposte concrete a esigenze reali di tutti i territori della Sardegna, con questi interventi i due paesi potranno godere di un servizio più efficiente», sottolinea il presidente di Egas Fabio Albieri.

