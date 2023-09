L’essere sottoposta all’obbligo di dimora e di presentazione quotidiana in caserma non le ha impedito di portare a termine un furto in un’abitazione di Monserrato.

A individuarla sono stati i carabinieri grazie all’analisi dei filmati della videosorveglianza cittadina e alle testimonianze raccolte.

Qualche giorno fa la donna, un 45enne del posto, aveva forzato una porta finestra e si era introdotta in casa di un 64enne. Aveva portato via vari monili in oro e 100 euro in contanti che erano stati riposti in un cassetto della camera da letto.

È stata denunciata.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata