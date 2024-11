Tentata rapina alla Coop di via Argentina a Monserrato. Questa sera un uomo, travisato e vestito di nero, è entrato nel punto vendita, impugnando un coltello. Ha fatto pochi metri e sembra non abbia fatto in tempo a dire niente: è stato affrontato subito da uno dei responsabili del supermercato che lo ha minacciato con un bastone.

Il malvivente a quel punto è fuggito, salendo a bordo di un furgone e allontanandosi dalla zona. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Quartu.

