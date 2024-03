È avvolto nel mistero il ferimento, con un colpo di pistola, di un 33enne cagliaritano: l'uomo, secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, è stato centrato da un proiettile alla spalla. Soccorso dal personale del 118, ieri sera a Monserrato, è stato accompagnato al Policlinico. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi: oggi è stato dimesso.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Pochi gli elementi a disposizione: la vittima, sentita dai militari, ha riferito di non aver idea di chi sia stato a colpirlo con un proiettile, sparato da una pistola probabilmente da una distanza ravvicinata, e di non aver visto da dove è stato esploso il colpo.

Ora si scava nel passato dell'uomo e nel giro delle sue conoscenze. Sono in corso le analisi dei filmati di alcune telecamere piazzate nella zona: dai video potrebbero arrivare elementi utili alle indagini dei carabinieri.

