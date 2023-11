Oltre duecento atleti hanno partecipato a Maracalagonis al "Fight night 11", torneo nazionale di Kickboxing e Muay Thai.

La manifestazione, che si è svolta al Palazzetto dello sport, è stata organizzata dal maestro Alessio Serra, vicepresidente regionale Asi Sardegna, sotto l'egida della Wbc , famosa federazione internazionale di boxe ed ora anche di MuayThai. Gli atleti, arrivati da tutta la Sardegna, si sono misurati nelle varie categorie, in vista dei prossimi campionati del mondo Wbc, a febbraio in Thailandia.

«È una disciplina in continua crescita: solo il mio Team», dice Serra, «ha partecipato all'appuntamento di Maracalagonis con 19 atleti, dai promo di 5 anni, agli agonisti dai 10 in su. Complessivamente, contiamo 76 tesserati: quest’anno, abbiamo dedicato spazio anche ai giovani atleti speciali, sicuri di centrare l'obbiettivo con lo sport a 360 gradi. Ma è in tutta l'isola che Kickboxing e Muay Thai, continuano a crescere e a portare anche fan tra le gradinate».

© Riproduzione riservata