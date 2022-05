San Gregorio ha fatto rientro in serata dalla sua chiesetta di montagna tornando nella parrocchia di Maracalagonis. Una festa che affonda i ricordi nel tempo con angolature davvero particolari.

La chiesetta di San Gregorio si trova nel villaggio omonimo, un po’ prima del bivio di Burcei sulla vecchia strada 125, ma in territorio di Sinnai. I festeggiamenti in onore del Santo li svolge ogni anno un Comitato di Maracalagonis. Come succede per San Basilio la cui chiesetta si trova a poca distanza da quella di San Gregorio.

Stasera, il cocchio con il simulacro di San Gregorio è stato "agganciato" a un'auto e portato sino alla periferia di Maracalagonis attraverso l'Orientale sarda. Il cocchio è stato poi trainato da un giogo di buoi sino alla chiesa parrocchiale in un clima di fede e di festa. Una bellissima sagra che si rinnova nel tempo.

