La società Atletica di Maracalagonis, "Il sogno delle giovani promesse", apre oggi le iscrizioni per chi vuole fare atletica. A disposizione la nuova pista recentemente inaugurata nella zona sportiva di San Mura attorno al campo di calcio.

Le iscrizioni sono aperte per l'attività motoria propedeutica all’atletica leggera per bambini dai 5 anni; per l'avviamento alla pratica dell'atletica leggera per ragazzi dai 10 anni e per l'attività agonistica assoluti e Master e non agonistica per tutte le età. E ancora per l'attività motoria per adulti, e anche per la preparazione ai concorsi di esercito, finanza, Vigili del Fuoco.

Le lezioni verranno tenute da tecnici qualificati Fidal nella nuova pista di atletica, lato palazzetto dello Sport.

Ci si può rivolgere alla presidente Lucia Mascia al 3317321949 o al tecnico Arturo Zullo al 3920116003. La società negli ultimi anni ha sfornato atleti di valore regionale e nazionale. Con la nuova pista il sogno di fare ancora di più diventa reale.

