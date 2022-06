Incontro in spiaggia fra il sindaco di Maracalagonis Francesca Fadda e i responsabili di "Sardegna accessibile" per parlare dell'accesso al mare delle persone con disabilità. Affrontato il tema delle passerelle per il bagnasciuga per le quali il Comune ha garantito nuovi interventi dopo le polemiche dei giorni scorsi.

In questo contesto è stato effettuato anche un sopralluogo per la verifica dei punti di criticità che il sindaco ha promesso di risolvere in pochi giorni.

L'incontro è proseguito in un chiosco sul litorale di Baccu Mandara: si è parlato dei parcheggi riservati ai disabili, spesso occupati abusivamente da altri automobilisti: garantito un servizio di sorveglianza con i nuovi vigili e i barracelli.

“Abbiamo anche chiesto si titolari dei chioschi – dice Fadda - di mettere alcuni ombrelloni a disposizione dei disabili e sicuramente troveremo un accordo affinché si possano mettere a disposizione in tempi celeri le piattaforme che servono per le manovre, e gli ombreggi”.

