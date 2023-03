«No al Parco eolico nell'altopiano di Baccu Mandara dove è prevista l’installazione di quattordici mega pale eoliche».

Lo dice la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, sostenendo che «solo ora scopriamo che il nostro Comune è interessato da questo intervento». Il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta straordinaria urgente per il 3 aprile alle 10,30 per discutere della «Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto denominato Bruncu Lianu».

«Ripeto – dice la sindaca - il Comune non sapeva nulla di questo progetto. Soltanto allo stato attuale in fase di conferenza di servizi siamo stati invitati ad esprimerci. Sicuramente esploderà la polemica, se la Regione esprimerà parere positivo nei confronti del progetto, perché né io né la mia amministrazione comunale resteremo a guardare decisioni prese da altri a casa nostra. Siamo stati presi un po’ alla sprovvista». «L’auspicio - aggiunge la sindaca - è che la Regione possa rispondere con una serie di argomenti contrastanti col progetto proposto, ed emetta un provvedimento negativo per il grosso danno ambientale che creerebbero queste 14 pale eoliche. Vogliamo essere fiduciosi che la Regione sia al nostro fianco nella eminente conferenza dei servizi, con un parere negativo e di opposizione ferma per questa distruzione ambientale e paesaggistica».

«Si rischia di cambiare il volto del nostro territorio e il deturpamento del paesaggio. Diciamo no al progetto. Il parco eolico sarebbe in forte contrasto con le zone limitrofe, con fortissima vocazione turistico - montana, molto apprezzato con tantissime presenze turistiche in prossimità delle nostre spiagge e con un Puc in fase di approvazione».

