Pronta l'istituzione a Maracalagonis del Centro Polivalente di aggregazione socio-culturale che ospiterà tra l'altro il sistema Informagiovani e dell’info point.

La frequenza sarà gratuita per tutti i cittadini. La sede è quella dell’ex Montegranatico e dell’ex Comune. Come deciso dalla Giunta comunale, sarà gestito dalla Fondazione Polisolidale che opera nei Comuni di Maracalagonis, Sinnai e Burcei.

Attualmente la sede è utilizzata, solo in parte, dalla banda musicale e per altre iniziative culturali e sociali. Una attività che sarà come detto allargata con altri progetti valorizzando ulteriormente il patrimonio culturale.

© Riproduzione riservata