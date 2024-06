In Consiglio comunale a Maracalagonis si è parlato della mensa per i bambini dell’asilo e i ragazzi delle scuole cittadine che frequenteranno il prossimo anno scolastico.

A frequentare saranno in 436. Prevista una spesa di 680 mila euro in tre anni con servizio che sarà gestito da una azienda che opera nel settore. Al centro del dibattito in Consiglio soprattutto le quote pasto previste, da un minino 2,20 euro a 5,50 euro, a seconda del reddito.

L’ordine del giorno è stato illustrato dall’assessora alla Pubblica Istruzione Maria Paola Corona. Sul tema il dibattito è andato avanti a lungo. Si è parlato di tutto e del futuro del “Centro di cottura”, di pasti a chilometro zero e di parcheggi.

Un dibattito con interventi della stessa assessora Corona, della sindaca Francesca Fadda, degli assessori Ennio Fogli e Martina Mulliri e dei consiglieri di minoranza Gianluca Mudu, Saverio Pinna e Gregorio Contini.

L’obiettivo per il futuro è quello di disporre del Centro cottura in sede, con la confezione dei pasti appunto a chilometro zero.

