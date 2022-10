Un contributo di 15mila euro per l'avvio della Compagnia barracellare di Maracalagonis. Lo ha deciso la Giunta municipale.

Alla stessa compagnia sono state assegnate due foto trappole in dotazione del Comune per lo svolgimento delle attività di controllo e prevenzione discariche abusive in funzione da subito. Ma anche un locale funzionale di Via Omero e uno spazio in Casa Cocco in via provvisoria come appoggio istituzionale.

Assegnata infine in comodato autovettura del Comune per finalità di protezione civile e controllo territorio, piazze e piazzette, discariche e illeciti. I barracelli avranno da controllare un territorio vastissimo che si allarga anche al litorale. Il comandante è Angelo Cocco.

