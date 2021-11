È bastato un acquazzone per danneggiare ancora una volta il tratto di via Sagittario, la strada che porta alla spiaggia di Genn'e Mari e Torre delle stelle in territorio di Sinnai. Danni anche nella via Uranio che invece cade nel territorio di Maracalagonis. Il Comune di Sinnai ha fatto piazzare alcune transenne nei punti più a rischio.

La via Sagittario è stata finora sistemata nel tratto che cade in territorio di Maracalagonis. Per la sua parte, il Comune di Sinnai dispone di un progetto e di un finanziamento di 250mila euro. Proprio su questi lavori non sono mancate le polemiche con i residenti e la minoranza del consiglio comunale a sollecitare l'avvio dei cantieri.

Il sindaco Tarcisio Anedda ha assicurato che l'iter burocratico è stato superato e che gli interventi nella via saranno realizzati prima della prossima stagione turistica.

