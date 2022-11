Presto il bando per le assunzioni a tempo determinato per la realizzazione del progetto “Lavoras”. Il Comune ha già espresso la volontà di attivare alcuni cantieri col coinvolgimento delle Cooperative sociali di Tipo B. In programma la manutenzione degli edifici comunali, delle piazze e delle aree attrezzate, degli spazi pubblici e dell’arredo urbano.

Per realizzare l’intervento, il Comune ha a disposizione oltre 111mila euro finanziati dall'amministrazione regionale. Prevista l’assunzione di un impiegato di concetto (un geometra o altra figura equipollente), di un capo cantiere, di tre operai con la qualifica di muratori. E ancora di due operai giardinieri e tre operai generici, manovali.

I nuovi assunti saranno chiamati a lavori di maquillage del verde cittadino e degli edifici di proprietà dell’amministrazione comunale.

