Non è “solo” un gatto. Yas è la micia necessaria per la pet therapy di un’anziana che soffre di demenza ed è sorda al 100%. Non si trova da luglio: «È scomparsa perché si è spaventata per dei cani». Per questo il figlio della donna, Alberto Cicotto, lancia un appello: aiutateci a trovarla, dice.

«Yas ha 8 anni, è femmina ed è sterilizzata. Colore bianco sporco con il musetto, orecchie e coda tendente al grigio. Ha il pelo semilungo e la coda a piumetta. Indossava un collarino rosa di gomma che diventa fluorescente di notte, non ha la medaglietta», spiega Cicotto

La zona di smarrimento è quella di via Pio IX - cico I Pio IX a Monserrato.

«Finora non ci sono stati avvistamenti», aggiunge, «se qualcuno l’avesse vista o l’ha raccolta è pregato di contattare il 347/3596273».

