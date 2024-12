Rubinetti a secco per mezza giornata. È quanto accadrà a Cagliari, nella zona di Barracca Manna, e a Monserrato, venerdì 27 dicembre. Lo stop all’erogazione dell’acqua, previsto dalle 8.30 alle 17, per il collegamento del nuovo tratto di condotta in uscita dal serbatoio di San Michele che alimenta i due centri abitati.

Si tratta di un intervento previsto nel piano di efficientamento della rete idrica della città di Cagliari, programmato dai tecnici del Distretto del capoluogo e inserito nel programma delle manutenzioni straordinarie. La vecchia condotta in acciaio non era più adeguata a garantire un servizio ottimale, quindi si è reso necessario procedere alla sua sostituzione. Recentemente sono state installate le nuove tubature in ghisa sferoidale, un materiale che assicura una tenuta migliore, e sono stati predisposti gli allacci. I lavori di collegamento sono in programma per venerdì. Considerata l’importanza della condotta, con un diametro di 50 cm, l’intervento richiederà tutta la giornata, dalle 8.30 alle 17.

Durante questa fascia oraria, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua verso Barracca Manna e Monserrato. I tecnici del Gestore interverranno sulla rete per garantire l’erogazione tramite le condotte secondarie, cercando di limitare le zone interessate da eventuali cali di pressione e interruzioni temporanee. L’erogazione verrà ripristinata anticipatamente qualora l’intervento richieda meno tempo del previsto. In caso di anomalie, è possibile segnalare il problema al servizio guasti di Abbanoa chiamando il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata