Era rimasta bloccata in mare, con il suo scooter subacqueo, nelle acque di Sarroch: troppo forte la corrente, tanto da non permetterle di tornare indietro. Ma a salvarla dalle onde è intervenuta la Guardia Costiera, che l’ha riportata a riva.

L’episodio risale alla serata del 19 agosto ma non è stato dimenticato dalla donna, che ha scritto una lettera ai suoi salvatori, ringraziandoli per il lavoro svolto. In quell’occasione, alle ore 19.20, era giunta una segnalazione telefonica alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Cagliari, da parte di un amico della donna, che non riusciva a rientrare a causa del forte vento di maestrale che soffiava a 42 nodi.

Sul posto è arrivata la motovedetta, e nel frattempo è stato allertato il pilota di turno del porto di Sarroch per un’immediata collaborazione di intervento. Grazie proprio alla provvidenziale collaborazione nelle attività di ricerca e soccorso, in pochi minuti la donna è stata identificata e portata in salvo. Stamattina la signora C.A (vuole restare anonima) ha incontrato il direttore Marittimo di Cagliari Contrammiraglio Giovanni Stella, per esprimere personalmente il proprio sentito ringraziamento e condividere l’esperienza di quella serata, «raccontare quanto accaduto, riaccende le emozioni che ho provato quando ero sola in mare, vedevo il sole tramontare e iniziavo ad avere freddo, ringrazio voi e i Piloti che mi avete salvata e per esservi presi cura di me, con attenzione e spirito umano, ho visto cos’è la solidarietà e l’esempio che ho ricevuto è più bello dello spavento che ho provato, non dimenticherò mai quanto ho ricevuto».

