Nuovo incendio a Isili: il fuoco ha aggredito una serra con l'intervento di due squadre dei Vigili del fuoco.

Le fiamme sono state circoscritte, ora è in opera l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza del sito. Saranno i carabinieri a effettuare le indagini per chiarire l’origine del rogo.

