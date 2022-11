Torna il nonno vigile davanti alle scuole del paese: l’assessorato alle Politiche sociali è alla ricerca di anziani residenti a Sarroch da impiegare nel servizio che garantisce una maggiore sicurezza per i bambini all’ingresso e all’uscita degli istituti.

Le istanze, accompagnate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo compilando l’apposito modulo entro l’8 novembre. Per partecipare alla selezione sarà necessario essere residenti in paese da almeno 5 anni, aver compiuto 65 anni, essere pensionati o disoccupati e in buona salute. Inoltre, sarà fondamentale possedere un reddito Isee non superiore a 7500 euro.

Per il servizio verranno reclutati tre nonni vigile, che si occuperanno si sorvegliare le vicinanze degli istituti durante l’orario di ingresso e di uscita dei bambini della Scuola dell’infanzia di via Verdi, la primaria di via Fermi, e la secondaria di primo grado di via Dante. Il servizio verrà garantito negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, su turnazione stabilita dal coordinatore dell’appaltatore del Servizio. Per la propria attività, ciascun nonno vigile percepirà un compenso.

Ivan Murgana

© Riproduzione riservata