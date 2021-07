La scuola dell’infanzia di Guasila si rifà il look. Sono stati acquistati dall’amministrazione comunale i nuovi arredi installati nella scuola materna dell’istituto comprensivo Gaetano Cima. "Il prossimo anno scolastico sarà molto colorato e animato", ha detto il sindaco Paola Casula, dopo aver visionato le seggiole e i banchi messi a disposizione dei piccoli alunni che sono stati acquistati grazie ai fondi ministeriali concessi per le infrastrutture sociali. Ma gli interventi per rendere più accogliente l’asilo non sono terminati: nella parte esterna dell’edificio infatti è stato allestito un nuovo parco giochi.

Sono in programma inoltre una serie di interventi di ristrutturazione della scuola dell’infanzia, per favorire l’attivazione di un percorso didattico integrato per le bambine e i bambini sino all’ingresso nelle scuole elementari. Proposta progettuale pensata per integrarsi alla nascita del primo Campus civico della Trexenta che verrà realizzato proprio a Guasila. L’obiettivo è far convivere in un unico grande spazio aule didattiche, laboratori, refettorio, strutture per le attività extrascolastiche, scambi culturali e di alloggio.

