Rientrato in Sardegna la scorsa settimana dopo avere doppiato Capo Horn in solitaria, il velista Andrea Mura sarà domani mattina a Villaputzu per raccontare la sua straordinaria avventura.

Alle 10.30 in piazza Marconi incontrerà la popolazione e gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Villaputzu.

L'ultima sua avventura nella Global Solo Challenge. l'aveva iniziata a novembre a bordo di "Vento di Sardegna": il giro del mondo a vela in solitaria e senza scalo si è conclusa il 17 marzo.

