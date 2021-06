Lunedì l'Avis di Sinnai celebra la Giornata mondiale del donatore. Una festa per tre Comuni: Sinnai, Settimo e Maracalagonis.

Un’occasione per sottolineare il grande valore sociale e umano di tale gesto e per ribadire l’importanza di garantire ovunque la disponibilità di donazioni gratuite, periodiche, anonime e associate. Anche l'Avis Sinnai celebra la giornata mondiale del donatore il 14 giugno. Questo fine settimana le case comunali di Sinnai e Settimo San Pietro e la chiesa della SS Vergine degli Angeli di Maracalagonis saranno illuminate di rosso, con il patrocinio dei comuni di Sinnai, Settimo San Pietro e Maracalagonis, territori dove opera l'Avis locale.

"Un filo rosso – è detto in un comunicato - che vuole esprimere coesione e sinergia di persone, organizzazioni non profit e istituzioni che, assieme, operano per garantire un fine di interesse pubblico: il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue ed emoderivati. Il filo rosso, infatti, è un elemento che rappresenta un valore comune nel quale tutti possono riunirsi".

