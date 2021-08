Oltre 200 militari della Guardia costiera in azione e decine di mezzi navali e di terra dispiegati per controllare i circa 950 chilometri di litorale, fra porto Tangone e Capo Monte Santu, nel corso dei giorni a cavallo di Ferragosto, picco della stagione turistica.

“L’obiettivo – spiega il capitano di vascello Mario Valente, alla guida della Direzione marittima di Cagliari - è quello di prevenire i comportamenti imprudenti che possono comportare il verificarsi di incidenti in mare, come quelli purtroppo avvenuti durante la prima parte della stagione estiva appena conclusa, tra i quali vorrei ricordare i tre sub deceduti nello svolgimento di attività ricreative subacquee e per ultimo il salvataggio nel tardo pomeriggio di ieri, di sei diportisti soccorsi a bordo di un piccolo natante da diporto in avaria, i quali in balia delle correnti marine hanno rischiato di finire sulla scogliera di Cala Regina. Solo il

tempestivo intervento della nostra motovedetta CP 307, mezzo di soccorso adibito al SAR ha scongiurato un drammatico epilogo”.

I militari saranno impegnati non solamente nelle attività di presidio e salvataggio al fine di scongiurare eventi tragici (sette le vittime totali di incidenti o malori in mare dall’inizio dell’estate), ma anche nei servizi di supporto ai canadair impegnati nel rifornimento in mare durante le operazioni di estinzione degli incendi e nei controlli su spiagge e stabilimenti balneari. Servizi che nella prima parte di questa stagione hanno portato tra l’altro a effettuare 69 interventi, con il salvataggio di 154 persone soccorse, e a una ventina di denunce, per diversi reati, soprattutto in materia ambientale.

"Invito – prosegue il capitano Valente – a vivere con serenità il mare, senza trascurare le basilari regole di cautela, in quanto l’eccessiva sicurezza, anche da parte dei più esperti, può essere causa di situazioni di pericolo. Non bisogna trascurare le regole, soprattutto le più elementari, immergendosi sempre quantomeno in coppia, ed un invito alla massima prudenza per chi conduce le unità da diporto”.

