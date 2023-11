Un 57enne di Quartu Sant’Elena denunciato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di una cesoia lunga 62 centimetri.

La scoperta nel corso di un controllo. E si sospetta che l’uomo l’avesse poco prima utilizzata per troncare il lucchetto del cancello di un’abitazione di una donna in via Monsignor Parraguez. Qualcosa avrebbe però disturbato l’uomo, che non avrebbe portato a compimento l’intento di introdursi nella casa in questione.

Dopo il controllo dei militari, avvenuto in via Van Gogh, per il 57enne è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata