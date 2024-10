Anche il piccolo paese di Esterzili, nella Barbagia di Seulo, si unisce alle oltre 5 mila piazze italiane che, questo fine settimana, ospiteranno “La Mela di AISM”, l’iniziativa promossa dall’Aism, l’associazione Italiana Sclerosi Multipla. Questo evento nazionale, nasce con il fine di raccogliere fondi per la ricerca e il sostegno ai pazienti affetti da sclerosi multipla. Sabato e domenica verranno coinvolti oltre 14 mila volontari, pronti a distribuire sacchetti da 1,8 kg di mele in cambio di una donazione minima di 10 euro.

Testimonial di eccezione dell’iniziativa saranno lo chef Alessandro Borghese, giunto al decimo anno come volto della campagna, la madrina Antonella Ferrari e il ballerino Ivan Cottini.

La sclerosi multipla, una malattia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale, interessa oltre 140 mila persone in Italia, con un’incidenza preoccupante tra i giovani sotto i 40 anni.

In 30 anni, l’iniziativa ha permesso di raccogliere 61 milioni di euro, contribuendo ai progressi nella ricerca e allo sviluppo di nuove terapie. «Grazie ai progressi medici, i pazienti oggi possono guardare al futuro con più speranza», sottolinea Marco Salvetti, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università Sapienza di Roma. Gli obiettivi restano ambiziosi: «Vogliamo identificare le cause della sclerosi multipla per giungere a una cura definitiva», conclude Salvetti.

Francesca Melis

