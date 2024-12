Sotto un cielo terso e l’aria pungente di dicembre, le mani affondano nella terra fredda, ma il calore arriva dal gesto stesso. Piantare un albero è come scrivere una lettera d’amore al futuro, una promessa di vita che crescerà con noi e oltre noi. Questa promessa è stata mantenuta a Taccu, dove la Pro Civ San Michele Esterzili Odv ha finalmente concretizzato la tanto attesa Festa dell’Albero, rimandata a novembre a causa del maltempo. Ora, con oltre 40 nuove piante tra lecci, rosmarino e agrifoglio, la nuova area sportiva – dove sta sorgendo anche un campo da padel – si tinge di di verde.

La piantumazione degli alberi a Esterzili (foto Francesca Melis)

«Piantare un albero non è solo un’azione pratica, è un simbolo influente: rappresenta una promessa per il futuro, un dono per le nuove generazioni e un impegno condiviso per un ambiente più sano», ha spiegato Fabiola Melis, presidente della Pro Civ San Michele Esterzili Odv. E mentre il sole illuminava le foglie ancora giovani, la scelta di piantumare in un’area destinata allo sport e alla comunità appare tutt’altro che casuale: è un invito a ripensare gli spazi condivisi come luoghi in cui il cemento lascia posto alla natura, dove le radici degli alberi si intrecciano con quelle della comunità.

Il terreno di Esterzili nel quale sono stati piantati gli alberi (foto Francesca Melis)

Non è mancato il coinvolgimento delle giovani generazioni, vero motore del cambiamento. Già a novembre, impossibilitati a piantare a causa del maltempo, le alunne e gli alunni della scuola hanno partecipato alla proiezione del documentario “2040: Salviamo il pianeta” di Damon Gameau. Un film che, con immagini potenti e uno sguardo ottimista, ha mostrato come le soluzioni per salvaguardare l’ambiente esistano già e siano a portata di mano. Quel messaggio di speranza ha trovato un’eco concreta nella piantumazione odierna, dove i piccoli cittadini di Esterzili hanno visto trasformare le parole in azioni reali.

