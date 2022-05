Doppio intervento notturno per i Vigili del fuoco di Cagliari a seguito dell’incendio di due auto. Gli episodi si sono verificati a Quartu Sant’Elena e a Monastir.

Il primo alle 23 in via Padre Giovanni Picci a Quartu, dove gli uomini del 115 hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Il secondo intorno a mezzanotte e trenta in via Del Levante, angolo via Rossini, a Monastir dove una squadra è intervenuta con un'autopompa per spegnere il rogo evitando il coinvolgimento delle strutture vicine e di altri veicoli parcheggiati.

Nessuno è rimasto ferito.

Sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dei due eventi.

(Unioneonline/s.s.)

