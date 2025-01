Quartucciu si prepara a concludere le festività natalizie con due eventi per grandi e piccini. Il 4 e 5 gennaio, infatti, la compagnia teatrale Il Crogiuolo presenterà le repliche della sua ultima produzione: “Il presepe degli umili”. Lo spettacolo, che avrà luogo alle 16.30 in due location suggestive, il giardino della Chiesa di Sant’Isidoro e l’Orto Giardino Mariposa de Cardu, offrirà agli spettatori un’esperienza teatrale unica, un percorso itinerante verso la capanna della Sacra Famiglia. I protagonisti del presepe, interpretati da attori e personaggi del luogo, raccontano il loro incontro con il Bambino Divino, mentre un emozionante discorso del Frate Francesco ricorda il dolore dei bambini che, come Gesù, vivono oggi sotto le bombe in Palestina. La particolarità di quest’ultima replica sarà l’arrivo dei Re Magi, che vedrà la partecipazione del consigliere comunale Franco Paderi, di Mamadou Mbengase e Pierpaolo Bistrussu.

Sempre il 4 gennaio, alle 16.30, i più piccoli avranno l’opportunità di vivere un pomeriggio di pura magia. Il centro agroalimentare di Sant’Isidoro ospiterà un evento pensato per regalare sorrisi e allegria, con giochi gonfiabili, animazione a cura di Happy Island e dolci sorprese come popcorn e zucchero filato. Organizzato dall’assessorato alla cultura e spettacolo del Comune di Quartucciu, questo evento fa parte del programma natalizio “ViviAmo il Natale”, ed è pensato per far divertire soprattutto i bambini che non hanno potuto partecipare agli eventi precedenti. Un’occasione imperdibile per vivere gli ultimi giorni di festa in compagnia, con tanto divertimento e un’atmosfera incantata.

