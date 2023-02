Grande successo per la tappa capoterrese del carnevale intercomunale: i carri allegorici, i gruppi a piedi e tantissime maschere individuali hanno animato le strade cittadine sino al tramonto. Complice la splendida domenica di sole, la penultima tappa del carnevale organizzato dai Comuni di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Domus de Maria, e dalle rispettive Pro loco, ha visto sfilare centinaia di partecipanti.

«È andata oltre le aspettative – dice il sindaco, Beniamino Garau – è stato bello vedere le strade di Capoterra nuovamente animate da una sfilata di carnevale così come non la si vedeva da anni. L’idea di organizzare in maniera congiunta il cartellone di appuntamenti si è dimostrata vincente».

Domani, giorno di martedì grasso – a partire dalle 15,30 - toccherà a Sarroch suggellare il carnevale intercomunale: al termine della sfilata verranno decretati i vincitori tra i gruppi e le coppie che nelle cinque tappe si sono distinti per originalità e organizzazione.

