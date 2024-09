Entreranno in vigore domani mattina le limitazioni alla circolazione stradale in viale Europa a Dolianova negli orari di ingresso e uscita dalle scuole.

Nel tratto da via Roma fino all’intersezione con la via Lavoratori sarà vietato il transito delle auto eccetto dei residenti, dello scuolabus, dei veicoli della polizia, dei mezzi di soccorso e di quelli a servizio di persone invalide o adibiti al trasporto di medicinali urgenti.

Da domani fino al 20 settembre viale Europa sarà chiuso al traffico dalle 8 alle 8.45 e dalle 11.45 alle 12.30.

Da lunedì 23 a venerdì 27 settembre il divieto scatterà dalle 8 alle 8.30 e dalle 13.30 alle 14 (da lunedì a giovedì), mentre il venerdì dalle 8 alle ore 8.30 per l’ingresso, dalle 13 alle 13.30 per l’uscita.

Dal 30 settembre, infine, saranno operativi i nuovi orari che resteranno in vigore fino a giugno quando si concluderà l'anno scolastico: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 8.30 per l’ingresso, dalle 13.30 alle 14.00 per l’uscita e dalle 16 alle 16.30 per l’uscita pomeridiana. Solo il venerdì il divieto mattutino in uscita sarà anticipato dalle 13 alle 13.30. Invariati gli altri orari.

© Riproduzione riservata