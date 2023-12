Modifiche al traffico da domani a Dolianova. Si tratta di una sperimentazione che andrà avanti fino al 26 gennaio prossimo e interesserà alcune vie intorno al nuovo centro commerciale aperto alcuni mesi fa nell’area delle ex Cantina Sociale. Il Comune ha deciso di introdurre alcune novità per migliorare la circolazione.

L’ordinanza firmata dal sindaco Ivan Piras prevede l’introduzione del doppio senso di marcia in via Angioy e via Sanjust nei tratti compresi tra via Candido Manca e via Zuddas. Altra novità importante è l’inversione del senso unico nella traversa che collega via Santa Maria a via Zuddas. Quest’ultima modifica consentirà di alleggerire il traffico in via Santa Maria dove si riversano le macchine provenienti da via Alagon e via dei Pisani.

Invariato invece il senso unico di marcia da via Candido Manca (dall’intersezione di via Santa Maria a via Dante) con i parcheggi sul lato destro. Per migliorare la sicurezza dei pedoni, saranno disegnati tre nuovi attraversamenti pedonali (due in via Zuddas e uno in via Sanjust).

