Giochi, giornate in piscina e al mare e due gite in un parco acquatico. C’è tutto questo nel programma di animazione estiva per minori dai 3 ai 14 anni residenti definito dal Comune di Dolianova. Le attività si svolgeranno dal 1° al 31 luglio e saranno rivolte a due diverse fasce d’età.

Il primo servizio, riservato a 30 bambini della scuola dell’infanzia (età 3-5 anni), impegnerà i partecipanti per cinque giornate alla settimana (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30) con attività in ludoteca alternate a giornate in piscina. Il secondo invece coinvolgerà bambini più grandi (6-10 anni e ragazzi dagli 11 ai 14 anni). Per loro sono previste giornate in spiaggia in uno stabilimento balneare del Poetto di Quartu Sant’Elena e attività di animazione nei parchi di Dolianova e in ludoteca. In programma anche due giornate in un parco acquatico.

La quota di partecipazione è di 250 euro a persona. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 17 giugno esclusivamente via pec a comunedidolianova@legalmail.it.

