Opere d'arte e spazi pubblici, installazioni che trasformano la percezione del paesaggio urbano. Se ne parla domani alle 18 al Museo Dart di Dolianova in un incontro organizzato dal Centro di ricerca e sperimentazione delle arti contemporanee Casa Falconieri. L'architetto Paolo Sanjust metterà a confronto tre esperienze realizzate in Sardegna nelle quali si è tentato un dialogo proficuo tra le opere e le piazze che le accolgono. Per l'occasione si potrà visitare la mostra dedicata a Giovanni Battista Piranesi, l'incisore più famoso della storia dell'arte italiana. L'esposizione è stata prorogata per tutto il mese di febbraio.



© Riproduzione riservata